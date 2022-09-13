Путін змінив посла РФ у Китаї

Президент Росії Володимир Путін призначив заступника міністра закордонних справ Ігоря Моргулова послом у Китаї, повідомляють у вівторок російські ЗМІ.

Моргулов змінив на цій посаді Андрія Денисова, який був російським послом у Пекіні дев’ять років.

Денисов, родом з Харкова, анонсував свою відставку на початку вересня, не вказуючи причин.

Ігор Моргулов працює в МЗС з 1991 року. Обіймав різні дипломатичні посади в центральному апараті міністерства та в посольствах КНР, США та Японії. Був спецпредставником Путіна на переговорах щодо укладання російсько-японського мирного договору, які закінчились безрезультатно.

Пекін не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії і продовжує залишатися для Москви найважливішим торговим партнером. На рівні риторики Китай висловлює стриману підтримку Росії у війні проти України та закликає сторони до переговорів.

Навесні газета The New York Times повідомляла, що Москва намагається домогтися від Пекіна військово-технічної та економічної підтримки. Цього тижня Путін, як очікується, зустрінеться із головою КНР Сі Дзіньпінем на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані.