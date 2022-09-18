Пелосі під час візиту до Вірменії звинуватила Азербайджан у нещодавньому спалаху бойових дій

Спікер Палати представників США звинуватила Азербайджан в останньому спалаху бойових дій із Вірменією у той час, як вона здійснює поїздку до Єревану на знак підтримки.

Ненсі Пелосі виступила 18 вересня, через день після прибуття в країну. Вона є найвищим чиновником США, який відвідав Вірменію з моменту здобуття країною незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.

Відповідаючи на пресконференції в Єревані на запитання щодо останніх бойових дій, які спалахнули минулого тижня, Пелосі сказала, що її поїздка мала особливе значення після «незаконних і смертельних нападів Азербайджану» на Вірменію.

«Ми рішуче засуджуємо ці атаки», – сказала Пелосі, додавши, що прикордонні бої були спровоковані нападами Азербайджану на Вірменію.

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«Що стосується того, чого Вірменія очікує [від Сполучених Штатів], то ми очікуємо активної підтримки [нашої] демократії, суверенітету та територіальної цілісності у всіх можливих напрямках», – сказав на пресконференції спікер парламенту Вірменії Ален Симонян.

Азербайджан засудив слова Пелосі, назвавши їх «неприйнятними».

«Необґрунтовані й несправедливі звинувачення, висунуті Пелосі на адресу Азербайджану, є неприйнятними, – йдеться в заяві МЗС. – Це серйозний удар по зусиллях нормалізувати відносини між Вірменією та Азербайджаном».

«Такі односторонні кроки і безпідставні заяви служать не зміцненню крихкого миру в регіоні, а посиленню напруженості», – додали в міністерстві.

Раніше, перед зустріччю з президентом Ніколом Пашиняном, Пелосі поклала квіти до пам’ятника, що вшановує майже 1,5 мільйона вірмен, які загинули під час Першої світової війни під час кампанії насильства, організованої турками-османами в 1915 році.

Все більше істориків, а також Конгрес США, який у 2019 році одноголосно ухвалив відповідну резолюцію, класифікують ці вбивства як геноцид.

У квітні 2021 року президент США Джо Байден також офіційно оголосив ці вбивства геноцидом.

Напередодні свого приїзду Пелосі написала у твітері, що світ «від Сполучених Штатів до України, Тайваню, Вірменії» має обирати демократію.

У цій заяві Пелосі згадала інші поїздки, які вона здійснила за останні місяці. У травні вона їздила до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Минулого місяця вона відвідала Тайвань. Це спричинило загострення відносин з Китаєм, який вважає Тайвань своєю територією.

Поїздка Пелосі до Єревану відбулася через декілька днів після найгіршого насильства за два роки між Вірменією та Азербайджаном, у якому загинули понад 200 людей з обох сторін.