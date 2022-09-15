Єреван оголосив про перемир’я з Азербайджаном. ОДКБ не відправлятиме миротворців у Вірменію

Єреван та Баку досягли домовленості про перемир’я, заявив секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян.

«Завдяки залученості міжнародної спільноти вдалося досягти домовленості про перемир’я з 20:00 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан дотримуватиметься цієї домовленості₴, – сказав Григорян.

За словами секретаря Ради безпеки Вірменії, жодного документа чи угоди, яка готується до підписання з Азербайджаном, не існує.

Напередодні мітингувальники вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна після його заяви у парламенті про плани підписати документ, який гарантуватиме його країні «міцний мир та безпеку». Після цього в Єревані почалися протести: кілька тисяч людей перекрили центр міста та намагалися зламати ворота парламенту.

На тлі протестів Пашинян запевнив, що жодних документів із Азербайджаном підписувати не збирається.

Тим часом в ОДКБ повідомили, що не планують відправляти миротворців до Вірменії. Раніше Єреван звертався туди за допомогою у відновленні територіальної цілісності країни. Зокрема, Вірменія просила військової допомоги Росії. Голова штабу ОДКБ Анатолій Сидоров повідомив, що прибуде до Єревану разом із групою посадовців увечері 15 вересня. За його словами, генсек ОДКБ Станіслав Зась приїде на вірмено-азербайджанський кордон наступного тижня.

Баку в односторонньому порядку запропонував Єреванові гуманітарне припинення вогню.

Конфлікт на кордоні Вірменії та Азербайджану загострився у ніч проти 13 вересня. Міноборони Вірменії заявило про обстріл прикордонних міст – Сотк, Варденіс, Горіс, Капан, Артаніш та Ішханасар – з боку Азербайджану. Повідомлялося, що азербайджанські військові використовували безпілотні літальні апарати та міномети, а удари завдавалися по цивільних об’єктах.

У Міністерстві оборони Азербайджану, у свою чергу, заявили, що підрозділи Збройних сил Вірменії здійснили «масштабну диверсію» на азербайджано-вірменському державному кордоні. У ході конфлікту загинули понад 100 вірменських та 50 азербайджанських військовослужбовців.