Вірменія заявляє, що війська Азербайджану обстріляли пункт російських прикордонників

Азербайджанські війська обстріляли пункт розміщення прикордонних військ Росії на території Вірменії, в Ґегаркунікській області на сході країни – про це заявило міністерство оборони Вірменії.

Удар пошкодив будівлю, де розміщувалися прикордонники, та техніка. Азербайджан це повідомлення наразі не коментував.

Уточнюється, що обстріл стався в ніч із 12 на 13 вересня. За інформацією місцевих медіа, постраждалих серед російських прикордонників немає. Особовий склад був виведений з місця дислокації. Влучання в прикордонний пункт могло статися під час нічної артилерійської перестрілки між Вірменією та Азербайджаном.

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Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні загострилася на початку тижня. У ніч із понеділка на вівторок збройні сили Азербайджану почали інтенсивний артилерійський обстріл вірменських позицій у прикордонних районах. Вірменська сторона стверджує, що під вогнем опинилося кілька сіл. Загинуло близько 50 військовослужбовців. У Баку також заявили про загибель 50 військових та звинуватили вірменську сторону в обстрілі території Азербайджану.

Уряд Вірменії офіційно звернувся до Росії, Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Ради Безпеки ООН у зв’язку із загостренням збройного конфлікту на кордоні з Азербайджаном.