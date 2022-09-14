Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у нових обстрілах на кордоні

На вірмено-азербайджанському кордоні поновилися обстріли. Міноборони Вірменії у Telegram повідомило, що в ніч на 14 вересня Азербайджан відновив бойові дії на кордоні.

Як стверджує вірменська сторона, Азербайджан використовував ударні безпілотники, застосовував артилерію, міномети та великокаліберну стрілецьку зброю, а також розпочав наступальні дії у напрямку Джермука та села Верін Шоржа неподалік озера Севан.

Міноборони Азербайджану, у свою чергу, звинуватило в обстрілі з мінометів та артилерійських знарядь Вірменію. За даними відомства, їхні позиції у Кельбаджарському та Лачинському районах досі обстрілюються.

Раніше Рада колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішила направити до Вірменії місію для «оцінки ситуації» та підготовки доповіді главам держав.

У ніч проти 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану загострився конфлікт. Міноборони Вірменії заявило про обстріл прикордонних міст – Сотк, Варденіс, Горіс, Капан, Артаніш та Ішханасар – з боку Азербайджану. Повідомлялося, що азербайджанські військові використовували безпілотні літальні апарати та міномети, а удари завдавалися по цивільних об’єктах.

У Міністерстві оборони Азербайджану, у свою чергу, заявили, що підрозділи Збройних сил Вірменії здійснили «масштабну диверсію» на азербайджано-вірменському державному кордоні. За даними відомства, вірменські диверсійні групи у темний час доби замінували шляхи постачання азербайджанської армії. В результаті відбувся бій, йдеться у заяві відомства. В Азербайджані також спростували інформацію про вторгнення на територію Вірменії.

Вірменія заявила про загибель 49 людей зі свого боку. Азербайджан повідомив про 50 загиблих азербайджанських військових.

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.