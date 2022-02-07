Азербайджан заявив про передачу Вірменії вісьмох полонених військових

Азербайджан передав Вірменії вісьмох військовослужбовців, які перебували в полоні в Баку. Про це повідомляють азербайджанські медіа з посиланням на Державну комісію Азербайджанської Республіки у справах військовополонених, заручників та безвісти зниклих громадян.

«Керуючись принципом гуманізму, Азербайджан 7 лютого повернув вісьмох вірменських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні азербайджанського відомства.

У повідомленні також зазначається, що деякі з повернених військовослужбовців потрапили до полону під час бойових зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні 16 листопада минулого року.

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Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який за нормами міжнародного права є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть.

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.