Президент Вірменії Саркісян заявив, що йде у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян вирішив подати у відставку. Про це він повідомив у заяві, оприлюдненій на його офіційному сайті, передає вірменська служба Радіо Свобода.

«Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з посади президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, а рішення, яке виходить із певної логіки», – наголосив Саркісян.

Він зазначив, що «президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики».

Читайте також: Пашинян виграв у ЄСПЛ справу проти Вірменії: суд визнав порушенням прав увʼязнення за участь у протестах

«У цей складний для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об’єктом пліток і теорій змови, відволікаючи тим самим увагу громадськості від найважливіших питань. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні осмислені, добре продумані, обдумані, осмислені дії. Інакше ми, вірмени всього світу, не досягнемо мети нашої місії, опинимося на узбіччі історії. Ми більше не маємо права помилятися», – заявив президент Вірменії.

Парламент обрав Армена Саркісяна президентом Вірменії в березні 2018 року. Термін його повноважень – сім років. Згідно з конституцією Вірменії, головою виконавчої влади є прем’єр-міністр, тоді як президент країни здебільшого виконує церемоніальні функції.