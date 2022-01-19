Пашинян виграв у ЄСПЛ справу проти Вірменії: суд визнав порушенням прав увʼязнення за участь у протестах

Права премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна було порушено після президентських виборів 2008 року. Таке рішення ухвалив Європейський суд із прав людини у справі «Пашинян проти Вірменії», повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чіков.

Справа стосується увʼязнення Пашиняна за участь у протестах після президентськими виборами 2008 року. Пашинян на той час був головним редактором опозиційної газети Haykakan Zhamanak (Armenian Times) та активним прихильником кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна.

У ніч з 19 на 20 лютого 2008 року після оголошення підсумків голосування на президентських виборах Пашинян закликав прихильників Тер-Петросяна вийти на протести. На мітинг зібралися десятки тисяч людей, вони встановили наметове містечко. Поліція розігнала протестувальників із застосуванням сили.

Нікол Пашинян був притягнутий до кримінальної відповідальності за організацію масових заворушень та захоплення влади. Пізніше друге звинувачення з нього було знято. У січні 2010 року був засуджений до 7 років за звинуваченням в організації масових заворушень. Пізніше суд удвічі скоротив термін, а у травні 2011 року Пашинян вийшов на волю за амністією на честь 20-річчя незалежності Вірменії.

У своїй апеляції до ЄСПЛ у 2010–2011 роках Пашинян наполягав, що кримінальне переслідування у звʼязку з подіями 2008 року було зумовлене його політичними виступами та опозиційною діяльністю.

ЄСПЛ вирішив, що було порушено статті 11 (свобода зборів та обʼєднань) та 5 (право на свободу та особисту недоторканність) Європейської конвенції з прав людини. Премʼєр Вірменії не висував вимоги щодо фінансової компенсації, отже, не отримає її.