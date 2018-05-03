Пашинян не має повторювати шлях Саакашвілі та Ющенка – політолог

Радикальної зміни влади у Вірменії не хочуть, адже це підважить її стабільність та обороноздатність, зазначає політолог з Вірменії Олександр Іскандарян. Тим не менше однієї відставки щойно призначеного прем'єр-міністра Вірменії Сержа Сарґсяна, за його словами, не могло бути достатньо, щоб змусити протестувальників розійтися. Журналіст Карен Мадоян очікує, що лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян вестиме переговори, щоб об’єднатись із очільниками інших політичних сил. Голосування щодо призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту. 2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу» в акціях протесту. 3 травня Пашиняна офіційно висунули кандидатом на посаду прем’єра.

У Вірменії опозиційного лідера, який очолює протести в країні, Нікола Пашиняна офіційно висунули на посаду прем’єр-міністра. Як повідомили Радіо Свобода в його партії «Елк», висування Пашиняна підтримав 41 депутат зі 105 у парламенті Вірменії.

Пашинян повідомив, що 3 травня зустрівся з головою фракції Республіканської партії Вірменії Ваграмом Багдасаряном, який підтвердив, що владна фракція «в питанні обрання прем’єр-міністра підтримає кандидата від народу».

«Моє висунення фактично можемо вважати доконаним фактом. 8 травня о 12:00 у Національних зборах відбудуться вибори прем’єр-міністра, і я сподіваюся, що ви об 11:00 знову зберетеся на площі і будете стежити за ходом виборів, після чого ми знову зустрінемося на площі Республіки. Ми продовжуємо залишатися на зв'язку, тому що ми повинні дуже швидко реагувати на будь-яка зміна політичної ситуації», – заявив Пашинян у себе у Facebook.

Пашинян правильно робить, закликаючи до мирних протестів, тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити систему влади

«Нікол Пашинян правильно робить, закликаючи людей до мирних протестів громадської непокори, тому що тільки таким шляхом вони можуть перезавантажити всю систему влади. Інакше, думаю, що Вірменія надовго залишиться такою країною, яка не задовольняє прагнення, інтереси і проекти цих молодих людей, які вийшли на вулицю. Тому, думаю, що процес наростатиме. Нікол Пашинян, я сподіваюсь, маючи таку харизму і певний авторитет серед людей, не має зупинятися і повторювати шлях Саакашвілі, Ющенка, а справді увійти у владу, а там далі вже пробувати реформувати країну», – вважає політолог Валерій Димов.

Політолог з Вірменії Олександр Іскандарян вважає, що протести було зручно почати, концентруючись на особі одного колишнього президента і колишнього прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, але лише його відставкою з посади очільника уряду вони не вичерпаються.

Республіканці вирішили відступити, але зберегти позиції партії

«Республіканці – це правляча партія у Вірменії, яку Сарґсян очолював – сприйняли це всерйоз і вирішили відступити, віддати Сарґсяна як прем’єр-міністра, але зберегти позиції партії, яка в парламенті має більшість. Але логіка зміни влади, звісно, продовжувалась, і почався наступний етап, коли пан Пашинян вже йде на те, щоб ставати прем’єром. Потім буде наступний етап – з ліквідації якимось чином більшості республіканців і так далі», – прогнозує він в ефірі програми Радіо Свобода «Ранкова Свобода».

На думку Іскандаряна, депутати почнуть виходити з Республіканської партії, щойно вона втратить домінантний статус, натомість у Нікола Пашиняна є величезний рівень підтримки.

Можна було увірватись до парламенту і сказати, що караван втомився. Але так не робиться

«За ним (Пашиняном – ред.) – площа, за ним – населення, і він цим тиском з вулиці на парламент фактично добивається від них практично всього. Інше діло, що він іде легальним шляхом. Можна було просто увірватись до парламенту і сказати, що караван втомився. Але так не робиться, тому що все ж таки зберігається легальна ситуація», – зазначає політолог.

Радикальне повалення влади в насильницький спосіб тим більш небезпечне, додає він, що може підважити обороноздатність країни.

У Вірменії є проблеми, пов’язані з безпекою

«Мітингом неможливо керувати містами, неможливо організовувати дорожню роботу, що у випадку Вірменії надзвичайно важливо. Неможливо забезпечувати безпеку країни, повинна зберігатись дієздатність таких структур, як армія. Загальновідомо, що у Вірменії є проблеми, пов’язані з безпекою», – нагадує він, маючи на увазі територіальний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Основні активи належать росіянам – Куропятник

Саме через чинник безпеки, вважає журналіст Карен Мадоян, зараз представники різних політичних груп будуть домовлятись між собою.

Починають обговорювати альянс Пашиняна олігархом Царукяном

«Всі починають активно обговорювати альянс Нікола Пашиняна з одним із найзаможніших людей Вірменії олігархом Гаріком Царукяном, в якого теж є своя сила в парламенті. Думаю, далі буде цікавіше. Це – така проміжна перемога, а тепер питання, в яку нову конфігурацію все виллється», – зазначає він.

Мадоян наполягає на тому, що протести у Вірменії мають передовсім соціально-економічне підґрунтя, а не політичне.

Вірменія опинилась в складній соціально-економічній ситуації. Більше від 30% населення живуть за межею бідності

«В жодному разі не можна дивитись на нього (протест – ред.) через призму геополітичної боротьби в регіоні: прозахідна опозиція, проросійська влада. Це у корені неправильно. Треба розуміти, що за десять років Вірменія опинилась в дуже складній соціально-економічній ситуації. Більше від 30% населення живуть за межею бідності. Тобто можливість працювати і нормально жити є тільки в столиці. Дуже високий рівень еміграції, люди їдуть», – пояснює журналіст.

Саме тому він не очікує, що Нікол Пашинян змінить зовнішньополітичну поведінку Вірменії в разі, якщо стане головою уряду. На думку гостя ефіру, опозиціонер постарається «заспокоїти» Росію.

Треба зайнятись вирішенням соціально-економічних проблем

«Треба дистанціюватись від того, щоб Москва розглядала цю ситуацію так, як це було в Україні у 2014 році. Треба переформатувати країну, провести нові парламентські вибори і в принципі зайнятись вирішенням соціально-економічних проблем», – каже він.

Водночас Мадоян зазначає, що, попри репутацію союзниці Росії, Вірменія намагається провадити швидше мультивекторну зовнішню політику – наприклад, торік вірменська влада уклала договір про партнерство та співпрацю з Євросоюзом.

Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куроп'ятник тим не менш переконаний, що Росія контролює внутрішню політику Вірменії.

Йдеться лише про певний перерозподіл фінансових потоків

«Основні активи вже належать росіянам. Тобто йдеться лише про певний перерозподіл фінансових потоків. І те, що він назвав відпочинком – це просто пауза для того, щоб провести закриті консультації про те, на яких умовах Республіканська партія буде готова передати владу угрупованню Пашиняна з тим, щоб, нічого не змінюючи, трохи змінити фінансові потоки», – вважає експерт.

Водночас, хоча не очікує змін у зовнішній чи внутрішній політиці Вірменії, він зазначає, що Пашинян став певною мірою новим явищем у тамтешній політиці.

До сьогоднішого часу влада належить ветеранам Карабахської війни

«Пашинян – це єдина людина, яка за останні 25 років намагається прийти до влади і не є військовим ветераном Карабахської війни, хоча він є радикальним націоналістом. До сьогоднішого часу влада впевнено належить ветеранам Карабахської війни, причому вкрай радикальним угрупованням, зі специфічним баченням миру, специфічним баченням розвитку своєї країни», – говорить Куроп'ятник.

Саме той факт, що весь сей час країну очолювали націоналісти, на думку Куроп’ятника, призвело до зубожіння та соціальних проблем Вірменії, які зараз належить вирішити новій владі.

Протести у Вірменії почалися 13 квітня – перед планованим призначенням головою уряду колишнього президента цієї країни Сержа Сарґсяна. Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.

17 квітня парламент, попри протести, підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

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