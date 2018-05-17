Вірменія: прем’єр Пашинян закликав демонстрантів у Єревані зупинити протести

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав жителів Єревана зупинити протести. Перед засіданням уряду 17 травня Пашинян закликав протестувальників «взяти паузу».

«Ми програємо, якщо намагатимемося вирішити всі проблеми одночасно. Це добре, що громадяни використовують своє право вільно висловлювати свої скарги, але ми повинні розуміти, що неможливо вирішити всі проблеми відразу», – сказав Пашинян.

Десятки людей протестували в Єревані 17 травня, вимагаючи відставки генерального прокурора Артура Давтяна, після того, як міський суд відмовився відпустити з-під варти десятьох членів угруповання Сасна црер». Цих десятьох осіб обвинувачують у тому, що влітку 2016 року вони захопили і впродовж двох тижнів утримували будівлю полку патрульно-постової служби поліції у Єревані, що призвело до загибелі двох поліцейських.

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Напередодні десятки людей протестували в Єревані, вимагаючи відставки мера Тарона Маркаряна, якого вони звинувачують у корупції, зловживанні державними коштами і незаконній вирубці дерев у міському парку. Маркарян є союзником колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна.

Національні збори Вірменії 8 травня з другої спроби призначили лідера протестного руху Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Вірменії. На його підтримку впродовж кількох тижнів відбувалися численні мітинги за участю десятків тисяч людей.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем’єра.