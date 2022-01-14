Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Кулеба

Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020 року, і відкрив повітряні кордони для українців, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері ввечері 13 січня.

«Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні кордони для українців. Це означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму», – написав Кулеба.

Документи, необхідні для поїздки, перелічені на сайті МЗС.

14 січня до Києва з робочим візитом прибуде президент Азербайджану Ільгам Алієв. Він матиме зустріч з українським президентом, повідомили напередодні в пресслужбі Володимира Зеленського.