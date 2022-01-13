Президент Азербайджану приїде до Києва 14 січня – ОП

Президент Азербайджану Ільгам Алієв перебуватиме з робочим візитом в Україні 14 січня, повідомила пресслужба українського президента.

За повідомленням, Володимир Зеленський матиме зустріч з Алієвим.

Близько 13:00 голови держав виступлять із заявами для ЗМІ, додали в Офісі президента.

У грудні під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у рамках свого робочого візиту до Брюсселя президент Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав: України, Азербайджану і Туреччини.

Зеленський пропонував провести зустріч з огляду на те, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.