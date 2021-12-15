Зеленський пропонує провести саміт лідерів України, Азербайджану і Туреччини

Президент Володимир Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав: України, Азербайджану і Туреччини. Як повідомляє пресслужба голови держави, він сказав про це 15 грудня під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у рамках свого робочого візиту до Брюсселя.

Зеленський пропонує провести зустріч з огляду на те, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.

Під час переговорів український президент також подякував азербайджанському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб, повідомили в Офісі президента.

«Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває в Брюсселі з робочим візитом для участі в шостому саміті «Східного партнерства». У нього заплановані низка зустрічей, зокрема, на 16 грудня з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.