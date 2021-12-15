Зеленський – Мішелю: Україна очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС. Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський сказав про це 15 грудня під час зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі.

«Володимир Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з Євросоюзом є набуття повноправного членства. У цьому зв’язку наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі президента повідомили, що співрозмовники скоординували позиції перед проведенням шостого саміту «Східного партнерства». Зеленський наголосив на важливості визначення стратегічних цілей «Східного партнерства», зокрема щодо відносин між Європейським союзом і державами «Асоційованого тріо».

Крім того, президент України поінформував Шарля Мішеля про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України.

«Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту. Володимир Зеленський висловив сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС надішлють чіткі сигнали на адресу Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває в Брюсселі з робочим візитом для участі в шостому саміті «Східного партнерства». У нього заплановані низка зустрічей, зокрема, на 16 грудня з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.

Минулого місяця керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявила, що консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи нині немає.

15 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що консенсусу всіх членів Альянсу для повноправного членства України в НАТО наразі немає.