Зеленський їде в Брюссель на саміт «Східного партнерства»

Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня їде з робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті «Східного партнерства», повідомляє пресслужба голови держави.

У заході також візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу і країн «Східного партнерства».

За повідомленням, у межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського союзу і генеральним секретарем НАТО.

Як напередодні повідомили у пресслужбі НАТО, Єнс Столтенберґ прийме Володимира Зеленського 16 грудня, а після зустрічі вони виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі НАТО. Ця заява для ЗМІ, як очікується, відбудеться об 11:15 за Києвом.

Теми переговорів сторін наразі не оприлюднені. Водночас раніше генеральний секретар НАТО закликав Росію до деескалації ситуації поблизу кордонів України.