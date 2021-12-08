В ОРДЛО незаконно утримують 30 жінок, які зазнають катувань – омбудсмен

Підтримувані Росією бойовики незаконно утримують у в’язницях і СІЗО на окупованих територіях Донеччини та Луганщини 30 жінок, які зазнають катувань і неналежного поводження, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

«П’ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров’ям. Наголошую на необхідності тиску на країну-окупанта Росію задля дотримання прав незаконно ув’язнених громадян України та негайного їх звільнення», – написала Денісова у своєму телеграм-каналі.

Вона додала, що, зокрема, громадянка України, вчителька фізики Наталія Шило пів року незаконно утримується у полоні на окупованій території Донеччини. Її підозрюють у нібито «шпигунстві на користь України».

«Жінку було затримано в окупованій Горлівці 5 червня 2021 року, куди вона приїхала з Києва відвідати літню матір. Лише через 30 днів після затримання рідним вчительки дозволили передати їй одяг і продукти. Наразі вона перебуває у СІЗО-5 Донецька», – написала Денісова.

Денісова закликала голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до СІЗО-5 Донецька і перевірити дотримання прав Наталії Шило та інших утримуваних осіб.

За даними уповноваженої, станом на листопад на окупованих частинах Донбасу бойовики утримують 301 громадянина України: 224 з них в Донецькій, 77 – у Луганській області.