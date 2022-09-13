МЗС каже про «нікчемність» посередницьких зусиль РФ у конфлікті між Азербайджаном та Вірменією

Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії та закликає сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання», – заявив Олег Ніколенко.

У МЗС України закликають українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні – уникати місць військової активності.

Станом на 9:00 13 вересня повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі стабільна.

Вірменія повідомляє, що в результаті стрілянини минулої ночі була пошкоджена адміністративна будівля в селі Сотк, кілька будинків згоріли, у деяких будинках пошкоджені дахи та вікна.

Етнічні вірмени Карабаху також стверджують, що кілька населених пунктів були обстріляні. У Міністерстві оборони Азербайджану назвали цю інформацію неправдивою і заявили, що не вражали цивільну інфраструктуру.

Міністерство закордонних справ Азербайджану 13 вересня заявило, що починаючи з ночі 12 вересня, підрозділи збройних сил Вірменії вчинили «масштабні диверсії» на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин державного кордону двох країн: «В результаті – це втрати серед особового складу наших Збройних Сил, пошкодження військової інфраструктури».

Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про загострення вздовж вірмено-азербайджанського кордону. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив: «Ми вже давно чітко говоримо, що цей конфлікт неможливо вирішити військовим шляхом. Ми закликаємо до негайного припинення військових дій».

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і сказав, що звернувся до Росії, ОДКБ і Ради безпеки ООН «у зв’язку з посяганням на суверенну територію» Вірменії.

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.