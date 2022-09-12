Зіткнення на кордоні між Вірменією і Азербайджаном: країни звинувачують одна одну

На кордоні між Вірменією і Азербайджаном сталося збройне зіткнення, країни звинувачують одна одну в загостренні ситуації.

У Міноборони Вірменії повідомили, що вночі 13 вересня підрозділи збройних сил Азербайджану вели інтенсивний вогонь з артилерії та стрілецької зброї по позиціях збройних сил Вірменії в напрямку Горіса, Сотк і Джермук. Вірменська сторона заявила, що «інтенсивна стрілянина, яка почалася в результаті широкомасштабної провокації азербайджанської сторони, триває».

Натомість Баку заявляє про «масштабну диверсію» Єревана.

«У ніч на 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили масштабну диверсію на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин азербайджансько-вірменського державного кордону».

У Міноборони Азербайджану повідомляють, що бій стався в результаті «невідкладних заходів».

Крім того, азербайджанська сторона наголосила, що контрзаходи у відповідь «мають маломасштабний і цілеспрямований характер, спрямовані на забезпечення безпеки кордонів Азербайджану і припинення провокації Вірменії».

Напруга між двома країнами зберігається впродовж десятиліть через Нагірний Карабах. Це етнічний вірменський регіон, який, за нормами міжнародного права, є частиною Азербайджану, але вийшов з-під контролю Баку на початку 1990-х років.

Восени 2020 року відбулася шеститижнева війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії, згідно з яким вірмени передали Азербайджану території, які вони контролювали протягом десятиліть. Росія розмістила в анклаві 2000 своїх військових, яких називає «миротворцями».

Більша частина колишньої Нагірно-Карабахської автономної області залишається під контролем етнічних вірмен. Попри угоду, ситуація на кордоні залишається напруженою.