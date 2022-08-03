У невизнаному Нагірному Карабаху оголосили часткову мобілізацію

Лідер самопроголошеного Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян 3 серпня підписав указ про часткову військову мобілізацію. Рішення невизнаної «Нагірно-Карабахської республіки» з’явилося на тлі загострення ситуації в регіоні, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Як передає російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на «міноборони» невизнаної республіки, вранці військові Азербайджану «завдали ударів по бойових позиціях армії оборони і постійного місця дислокацій однієї з військових частин із застосуванням мінометів, гранатометів і безпілотників». Повідомляється про загибель внаслідок ударів двох військовослужбовців та поранення ще 14-ти.

У Міністерстві оборони Азербайджану, у свою чергу, заявили, що 3 серпня внаслідок обстрілу позиції азербайджанських військових загинув один військовий. За даними відомства, вірменські збройні формування спробували захопити сопку Гирхгиз та закріпити там нові бойові позиції. В результаті операції «Відплата» було взято під контроль низку висот, включаючи Гирхгиз та Сарибаба, йдеться у повідомленні.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився восени 2020 року. Після 44 днів протистояння Баку та Єреван за посередництва Москви підписали угоду про припинення бойових дій. За договором, що спричинив протести опозиції в Єревані, Баку повернув собі значну частину територій Карабаху, зайнятих вірменськими військами на початку 1990-х років. Контроль за режимом припинення вогню було доручено російським «миротворцям».

Останніми днями на лінії зіткнення лунають взаємні звинувачення щодо порушення режиму припинення вогню. Азербайджан вказує на недотримання підписаних домовленостей щодо Карабаху і наголошує, що вірменські збройні сили не повністю виведені з територій, що перейшли під контроль Баку.