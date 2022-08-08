Китай оголосив про нові військові навчання біля Тайваню

Китай оголосив про нові військові навчання в повітряному просторі й акваторії навколо Тайваню. Попередні навчання на знак протесту проти візиту на острів делегації США планово закінчилися напередодні.

У ході оголошених навчань відпрацьовуватимуть протичовнові і штурмові операції в морі, повідомило китайське військове командування. Їхня тривалість і точне місце поки невідомі.

Військові навчання Китаю, що завершилися 7 серпня проводилися на знак протесту проти візиту на Тайвань спікерки палати представників США Ненсі Пелосі у складі американської делегації.

Під час навчань китайські військові кораблі, винищувачі й безпілотники маневрували навколо острова і навіть ненадовго перетнули неофіційний кордон із Тайванем. Також Китай заявив про «завдання точкових ударів» по Тайванській протоці, зазначивши, що «очікувані результати були досягнуті».

У відповідь Тайвань звинуватив Китай в «імітації нападу» на острів. Міністерство оборони Тайваню заявило, що направило літаки та судна, щоб відреагувати «відповідним чином».

Напередодні попередніх навчань китайське МЗС попереджало, що Пекін розцінить візит Пелосі як підрив свого суверенітету, і пригрозив Вашингтону серйозними наслідками.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднатися з нею. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, проте виступають різко проти погроз Китаю приєднати острів силою.