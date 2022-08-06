Тайвань звинуватив Китай в імітації нападу на острів

Влада Тайваню заявила, що китайські військові під час навчань імітували напад на острів.

За даними Міністерства оборони Тайваню, 6 серпня 20 китайських військових літаків і 14 кораблів продовжували навчання навколо острова.

Збройні сили Тайваню оголосили тривогу, розмістили повітряні й морські патрулі навколо острова й активували наземні ракетні системи у відповідь на китайські маневри.

Міністерство заявило, що дії Пекіна «серйозно зашкодили миру», додавши, що військові Тайваню не прагнуть війни, але будуть готові і дадуть відповідь на неї, якщо це буде необхідно.

Міністерство оборони Китаю заявило, що за планом провело військові навчання в морському й повітряному просторах на північ, південний захід і схід від Тайваню, «перевіряючи можливості» своїх наземних і морських штурмових систем.

4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами у шести акваторіях навколо Тайваню після візиту на острів спікера палати представників США Ненсі Пелосі. Китайське МЗС попереджало, що Пекін розцінить візит як підрив свого суверенітету. Очікується, що навчання закінчаться у неділю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив військові навчання Китаю, назвавши їх «значною ескалацією», і сказав, що їм «немає виправдання».

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднатися з нею. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають різко проти погроз Китаю силою приєднати острів.