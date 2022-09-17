Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла до Вірменії

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Єревану. Про це повідомили видання News.am та Armenpress.



Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями. Про це повідомили в американському посольстві в Єревані.



Ненсі Пелосі стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.



«Візит делегації Конгресу до Вірменії є потужним символом твердої прихильності США до мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказу», – заявила Пелосі перед візитом.



Візит Пелосі відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яке почалося в ніч на 13 вересня.

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На початку серпня делегація Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Це спричинило загострення відносин з Китаєм, який вважає Тайвань своєю територією.