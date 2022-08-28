Кораблі ВМС США пройшли через Тайванську протоку вперше після візиту Пелосі

Два військових кораблі ВМС США пройшли через міжнародні води в Тайванській протоці 28 серпня – це перша подібна операція після візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Військово-морські сили США повідомили, що йдеться про крейсери Chancellorsville і Antietam. Такі операції зазвичай тривають від восьми до 12 годин і проходять під пильним наглядом китайських військових.

В останні роки військові кораблі США, а іноді кораблі союзних держав, таких як Великобританія та Канада, регулярно проходили через протоку, викликаючи гнів Китаю, який претендує на Тайвань, незважаючи на заперечення його демократично обраного уряду.

Поїздка Пелосі до Тайваню на початку серпня викликала обурення Китаю, який розцінив це як спробу США втрутитися в його внутрішні справи. Згодом Китай розпочав військові навчання поблизу острова.