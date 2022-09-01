Вашингтон вітає звіт ООН про порушення прав людини у китайському Сіньцзяні

Сполучені Штати привітали доповідь Організації Об’єднаних Націй про ймовірні злочини Китаю проти людяності у західному регіоні країни Сіньцзяні. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена 1 вересня.

Блінкен вважає, що звіт Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет авторитетно описує «жахливе ставлення» Китаю до уйгурів та інших меншин.

«Цей звіт поглиблює та підтверджує нашу серйозну стурбованість щодо тривалого геноциду та злочинів проти людяності, які (китайська – ред.) державна влада здійснює проти уйгурів, які є переважно мусульманами, та членів інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні», – сказав Блінкен.

Бачелет 31 серпня оприлюднила доповідь, в якій критикує Пекін за «серйозні порушення прав людини» та можливі «злочини проти людяності». У ній згадувалося про «самовільне та дискримінаційне затримання» уйгурів та інших мусульман у китайському регіоні.

Своєю чергою, речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь назвав звіт «повністю незаконним і недійсним». На регулярному брифінгу 1 вересня він назвав документ «політичним інструментом, який є частиною стратегії Заходу щодо використання Сіньцзяна для контролю над Китаєм».

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш підтримав звіт і закликав Китай дотримуватися його рекомендацій, щоб припинити «дискримінаційну» практику щодо уйгурів та інших людей, відправлених до центрів ув'язнення.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд окремо заявила, що Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб вимагати припинення зловживань з боку Китаю.

«Надзвичайно важливо, щоб усі члени Ради з прав людини мали можливість офіційно обговорити висновки цього звіту якнайшвидше, і щоб винуватці цих звірств були притягнуті до відповідальності», – зазначила вона в своїй заяві.

Управління ООН з прав людини не змогло підтвердити, скільки людей постраждало від центрів, але дійшло висновку, що система діяла в «широких масштабах» по всьому регіону.

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Директор організації Human Rights Watch у Китаї Софі Річардсон сказала, що «викривальні» висновки показують, чому Пекін «з усіх сил боровся», аби запобігти їх публікації.

Виконавчий директор ініціативи Uyghur Human Rights Project (Уйгурський проєкту з прав людини) Омер Канат назвав звіт «переломним моментом» для міжнародної реакції на ситуацію щодо уйгурів. Натомість Саліх Худаяр, американець уйгурського походження, який виступає за незалежність Сіньцзяну, сказав, що в документі відсутнє слово «геноцид».

Міжнародна спільнота роками звинувачувала Китай в затриманні виправних таборах уйгурів та представників інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзяні. Зокрема, йдеться про використання примусової праці, контроль населення та боротьбу з релігійними переконаннями і культурами меншин.

Пекін відкидає ці звинувачення, заявляючи, що організовує «табори перевиховання» для боротьби з ісламістським екстремізмом у багатому на ресурси північно-західному регіоні.