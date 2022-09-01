США запровадили нові санкції на продаж чіпів до Росії та Китаю – медіа

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена запровадила нові обмеження на продаж складних комп’ютерних чіпів до Росії та Китаю – про це пише The New York Times.

За даними видання, обмеження торкнуться високопродуктивних моделей чіпів, які виробляють Nvidia і Advanced Micro Devices (AMD).

Моделі чіпів, які потрапили під обмеження, призначалися для розробки відеоігор, але згодом стали широко використовуватися в суперкомп’ютерах. Білий дім вважає, що Росія та КНР можуть використовувати технології для стеження за людьми, ідентифікації людей на фотографіях та відео, а також для військових цілей.

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Nvidia та AMD через санкції не продають обладнання та послуги російським компаніям, але обмежень на співпрацю з Китаєм у них не було.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що Сполучені Штати займаються технологічною блокадою Росії та КНР. Російське дипломатичне відомство наразі не коментувало санкції.