ВАКС постановив конфіскувати українські активи «короля» російської оборонки Євтушенкова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 1 вересня повністю задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина, на якого указом президента України накладено санкції, повідомляє пресслужба ВАКС.

«Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація, передбачена законом України «Про санкції», має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України», – йдеться у повідомленні суду, розміщеному на сайті ВАСК без зазначення прізвища.

Водночас в інформації на сайті в переліку справ, які слухалися у четвер, зазначено як відповідача за позовом Мін’юсту російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, бенефіціара АФК «Система» та ексспіввласника «Vodafone Україна».

Згідно з повідомленням, під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Суд встановив зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України. Фінансування відповідачем збройної агресії проти України призводить до суттєвих негативних наслідків для держави та суспільства», – йдеться у повідомленні.

Крім того, «Центр протидії корупції» у фейсбуці також повідомив, що ВАКС конфіскував статки Євтушенкова. За даними центру, йдеться про 17 об’єктів нерухомості та його частки в кількох українських фірмах.

Після рішення ВАКС сторони мають п’ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.

Володимир Євтушенков – російський бізнесмен та олігарх, який декілька років перебуває у переліку бізнесменів, наближених до Володимира Путіна, складеному США.

Євтушенков був у складі тих представників бізнесу, яких президент РФ скликав у переддень повномасштабного вторгнення в Україну, закликаючи «бути патріотичними».

Його оборонний бізнес-концерн виконує масштабні замовлення Міністерства оборони Російської Федерації.

Журналісти програми «Схеми» знайшли раніше публічно невідомі об’єкти нерухомості родини Володимира Євтушенкова на Лазуровому узбережжі Франції та у Лондоні.

13 квітня 2022 року Велика Британія внесла до санкційного списку Володимира Євтушенкова. 26 травня санкції щодо нього ввела і Україна.