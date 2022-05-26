Україна ввела санкції проти «короля» оборонки РФ Євтушенкова і очільника «Росатому» Лихачова

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження санкцій щодо російського олігарха Володимира Євтушенкова, гендиректора «Росатома» Олексія Лихачова та щодо компаній АФК «Система», АТ «Группа Кронштадт», АО «Банк ДОМ.РФ».



Про це йдеться в указі президента України №362/2022.



Відповідно до додатків указу щодо Володимира Євтушенкова (власник контрольного пакета акцій ПАТ «АФК «Система») введено безстрокові обмеження. Щодо Олексія Лихачова (гендиректор держкорпорації «Росатом») санкції введено терміном на три роки.



Ці обмеження стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення польотів та перевезень територією України, повну заборону заходження невійськових суден, зупинення виконання економічних зобов’язань та інші заходи.



Олексій Лихачов – російський державний діяч. Генеральний директор державної корпорації з атомної енергії «Росатом» з 2016 року. До складу «Росатома» входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного оборонного комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний флот.



Володимир Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Журналісти програми «Схеми» знайшли раніше публічно невідомі об’єкти нерухомості родини Володимира Євтушенкова на Лазуровому узбережжі Франції та у Лондоні. 13 квітня 2022 року Велика Британія внесла до санкційного списку Володимира Євтушенкова.



Також українські санкції застосовано проти АО «Банк ДОМ.РФ» та компаній Євтушенкова – «АФК «Система» та «Кронштадт».



АФК «Система» – корпорація-гігант, включає в себе компанії, що займаються медициною, агробізнесом, промисловістю, інформаційними технологіями (Сітронікс Груп), телекомунікаціями (мобільний оператор МТС), біотехнологіями та цілою низкою інших напрямків.



«Крондштадт» – підрозділ АФК «Системи», який спеціалізується на розробках для авіаційної галузі, рішень для оборони та розробляє серійне виробництво військових безпілотників у Росії.