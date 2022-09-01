США отримали ордер на арешт літака російського «Лукойлу»

Міністерство юстиції 31 серпня оголосило, що Сполучені Штати отримали від окружного суду ордер на арешт літака Boeing вартістю 45 мільйонів доларів, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл».



Як повідомляють у відомстві, «ймовірна причина... полягає у порушенні федерального законодавства», і додають, що літак «влетів у Росію та вилетів із неї в порушення санкцій Міністерства торгівлі проти Росії».



Boeing 737-7EM з бортовим номером «VP-CLR», ймовірно, перебуває в Росії, додали в Мін'юсті.



Лукойл, офіційна назва ПАТ «Лукойл» зі штаб-квартирою в Москві, є найбільшою недержавною компанією Росії за доходами. Вона перебуває під санкціями США з 2014 року в результаті заходів, вжитих після того, як Росія вторглася до України та анексувала Крим, почала підтримувати озброєних сепаратистів на сході України.



Міністерство юстиції США згадало про політ літака «Лукойл» до Техасу в березні 2019 року, на борту якого було ідентифіковано генерального директора «Лукойлу» Вагіта Алекперова, який, як вважають, контролює «Лукойл» і вважається одним із найбагатших людей Росії.



Сполучені Штати, Європейський Союз та інші організації різко посилили свої фінансові, туристичні, дипломатичні та інші санкції проти Росії після того, як 24 лютого президент Володимир Путін наказав ввести десятки тисяч російських військ в Україну.

У результаті були арештовані розкішні яхти та інші активи росіян, які наживалися під час двох десятиліть правління Путіна.