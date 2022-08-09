Тайвань назвав військові навчання Китаю «підготовкою до вторгнення»

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив 9 серпня, що Китай використовує масштабні військові навчання після візиту голови Палати представників США на острів, аби «підготуватися до вторгнення на Тайвань».

Він закликав до міжнародної підтримки в захисті «миру та стабільності в Тайванській протоці».

«(Китай – ред.) застосовує широкомасштабні військові навчання, запуски ракет, а також кібератаки, кампанію з дезінформації та економічний примус у спробі послабити моральний дух суспільства на Тайвані», – сказав Ву.

Згодом міністерство оборони Тайваню повідомило, що 16 китайських військових літаків 9 серпня увійшли в зону протиповітряної оборони острова і перетнули так звану медіанну лінію в Тайванській протоці.

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Медіанна лінія – це мовчазний консенсус, який виник у 1950-х роках, але яке Міністерство оборони в Тайбеї 8 серпня назвало «фактом», підкреслюючи ризик ескалації в регіоні.

Найбільші в історії китайські навчання біля Тайваню мали завершитися 7 серпня тренуваннями, які включали запуски балістичних ракет і імітацію морських і повітряних атак навколо Тайваню.

Але командування Східного театру дій Китаю 8 серпня оголосило про нові навчання, що посилило побоювання, що Пекін має намір продовжувати тиск на острів.

Навчання розглядалися як відповідь на нещодавній візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, який Пекін назвав провокацією.

9 серпня речник МЗС Китаю назвав навчання попередженням для «підбурювачів» і «тайванських сепаратистів».

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Речник відомства Ван Веньбінь назвав «заходи» у відповідь на візит Пелосі «абсолютно законними та виправданими».

9 серпня Тайвань розпочав власні довгострокові навчання, обстрілюючи море артилерією.

Президент США Джо Байден 8 серпня висловив стурбованість діями Китаю, додавши, що, на його думку, Пекін «збирається робити щось більше».