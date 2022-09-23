Україна не має «потужної комунікації» з Китаєм, але його допомога була б важлива – Зеленський

Після початку широкомасштабного російського вторгнення в України немає «потужної комунікації» з Китаєм, хоча ця країна могла б неабияк допомогти «змусити Росію до миру». Про це під час спілкування з французькими журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

«До масштабного вторгнення між нашими країнами на різних рівнях були канали зв’язку (і про це свідчить великий товарообіг між Україною та Китаєм). На жаль, зараз у нас немає потужної комунікації з Китаєм. І я про це шкодую, бо я вважаю, що це велика економіка, велика держава і вона має великий політичний вплив. І тому я б хотів, що б вона була на нашому боці», – наголосив Зеленський.

Водночас він додав, що наразі вдячний Китаю бодай за те, що він «не продає зброю Росії».

«Ми бачимо, що Китай займає позицію балансувати. Але я би дуже хотів, щоб вони допомагали Україні. Дуже б хотів. Хоча скажу відверто: тим, що вони не відправляють зброю у Росію, вони вже допомагають», – зазначив український президент.

Китай поки що відмовляється прямо засуджувати напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

Білий дім 15 вересня закликав Китай не підтримувати Москву в її війні проти України, заявивши, що всі країни повинні бути єдиними проти агресії Росії в Україні і не залишатися осторонь.

16 вересня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Це була їхня перша зустріч після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий «разом із Росією взяти на себе роль великих держав і відігравати керівну роль, щоб принести стабільність і позитивну енергію у світ». Він також зазначив, що цінує «прихильність Росії до принципу одного Китаю». Натомість про Україну він не згадував.

23 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї, щоб обговорити двосторонні відносини між країнами. За словами українського міністра, його китайський колега «підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України».