МЗС позбавило посла Ірану акредитації через використання РФ іранського озброєння

Міністерство закордонних справ увечері 23 вересня прокоментувало доручення президента Володимира Зеленського щодо використання Росією іранського озброєння.

За повідомленням, з цього приводу до МЗС 23 вересня викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

«Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України», – повідомляє пресслужба МЗС.

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За оцінкою міністерства, постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану».

«У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві», – додають у дипломатичному відомстві.

Посольство Ірану наразі не коментувало це рішення.

Раніше 23 вересня Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією Російською Федерацією.

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Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. КНДР ці повідомлення заперечує.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня. 23 вересня оперативне командування «Південь» заявило, що Одесу з моря атакували дрони-камікадзе. Один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.