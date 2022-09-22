Повітряне командування повідомляє про збиття чотирьох іранських дронів з Ірану

Українські війська збили чотири дрони-камікадзе з Ірану, повідомляє повітряне командування «Південь» увечері 22 вересня.

За повідомленням, безпілотники збили близько 20 години у четвер.

«У небі над Миколаївщиною, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири ворожих дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва», – йдеться в заяві.

Читайте також: США запровадили санкції проти іранських компаній за допомогу Росії в закупівлі дронів

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. Водночас КНДР ці повідомлення заперечує.