Війна не скасовує планів запустити виробицтво «байрактарів» в Україні – гендиректор Baykar

Проєкт будівництва в Україні заводу турецької компанії Baykar не скасовується через те, що війна триває. Про це в коментарі Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві розповів генеральний директор компанії Халук Байрактар. За його словами, Baykar досі хоче інвестувати у виробництво на території України.

Байрактар каже, що цей проєкт задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні.

«Коли президент Зеленський відвідав Baykar у 2019 році, ми пообіцяли, що створимо науково-виробничий центр в Україні. І з того часу працюємо. 3 лютого цього року наші уряди, Туреччини та України, підписали Угоду про співпрацю для підтримки високотехнологічних аерокосмічних галузей. І після цього ми почали проєктувати цей завод, цей інвестиційний план. І ми просуваємося вперед», – розповів Халук Байрактар.

Компанія Baykar вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу. Там планують випускати не тільки Bayraktar TB2, а й інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

Халук Байрактар каже: для компанії важлива співпраця з Україною і як з потенціальним виробником, і як з країною, яка використовує ці дрони у війні.

«У 2018 році жодна країна не погодилася підтримувати Україну технологіями ударних безпілотників. Лише Туреччина зробила це, і ми побудували дуже міцні відносини з Україною, дуже міцний зв’язок, який дійсно вигідний обом країнам, і ми продовжуємо це робити», – сказав гендиректор Baykar.

За словами Халука Байрактара, їхні дрони і раніше були затребувані і продавалися у 24 країнах світу. Однак після того, як безпілотники Bayraktar TB2 показали свою ефективність у війні в Україні, їхніми технологіями більше зацікавилися європейські країни.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозував, що будівництво в Україні заводу з виробництва ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar може тривати кілька місяців, а запустять його у 2023 році.