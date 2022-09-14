Експорт нафти з Ірану зростає три місяці поспіль – дані Kepler

Резерви непроданої нафти Ірану скоротилися, повідомляє іранська служба Радіо Свобода з посиланням на компанію з аналізу даних Kepler.

За даними компанії, резерви на наземних об’єктах Ірану скоротилися на 6 мільйонів барелів – до 50 мільйонів. Тим часом запаси на водних базах скоротилися зі 107 мільйонів до 93 мільйонів барелів.

Водночас, згідно зі статистикою ОПЕК, видобуток нафти в Ірані за останні місяці не збільшувався. Згідно зі звітами, протягом останніх трьох місяців Іран продав значну кількість своїх запасів нафти Китаю, пропонуючи більші знижки, ніж Росія, і таким чином значно збільшивши обсяги експорту.

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Як повідомляє агентство Reuters, Іран запропонував у серпні втричі більшу знижку на продаж нафти китайським нафтопереробним заводам, ніж Росія. Іран запропонував поставки нафти в серпні на 11 доларів нижче ціни на нафту марки Brent – це на 8 доларів менше, ніж російська ціна.

Після військового вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого російська нафта потрапила під санкції західних країн, що змусило її шукати нові ринки збуту.

Щоб компенсувати падіння попиту на традиційних ринках, Москва намагалася збільшити експорт до Азії, знизивши ціну на свою нафту приблизно на 30 доларів за барель на азіатських ринках. За даними Reuters, спочатку було на 10 доларів за барель більше, ніж знижка, яку Іран надав своїм азіатським клієнтам, особливо Китаю.

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Компанія з відстеження перевезень енергоносіїв Vortexa каже, що експорт нафти з Ірану впав з понад 1 мільйона барелів на день у січні до приблизно 700 тисяч барелів у травні, але відновився за останні три місяці.

Головним замовником нафти Ірану є Китай, і Тегеран має витрати за обхід санкцій і надання Китаю знижок на нафту. Точна сума цих витрат невідома.

Економіка Ірану була зруйнована роками суворих економічних санкцій, запроваджених Вашингтоном після того, як Сполучені Штати вийшли з ядерної 2018 року. Зараз Тегеран намагається обійти санкції, щоб продати нафту.

До санкцій США Іран експортував 2,5 мільйона барелів сирої нафти та газового конденсату на день.