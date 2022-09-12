Іран заявив про готовність співпрацювати з МАГАТЕ, але вимагає «не піддаватися тиску Ізраїлю»

Іран готовий продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством ООН із атомної енергії, але закликає його «не піддаватися тиску Ізраїлю» щодо ядерної діяльності Тегерана – про це заявив речник міністерства закордонних справ країни Насер Канаані 12 вересня.

Заява пролунала напередодні ключової зустрічі МАГАТЕ. Рада керівників МАГАТЕ має зустрітися 12 вересня – через три місяці після ухвалення резолюції, яка закликає Іран дати достовірні відповіді на розслідування агентства щодо слідів урану на трьох об’єктах в країні.

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7 вересня агентства заявило, що, на його думку, Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану до рівня, який на один короткий технічний крок відділяє його від можливості виробляти зброю.

У червні МАГАТЕ засудило Іран за сліди урану, які були знайдені на трьох незаявлених об’єктах у 2019 році.

Іран відкинув заяву відомства як «політизовану» та відповів видаленням камер спостереження на ключових об’єктах, позбавивши учасників переговорів щодо ядерної угоди актуальної інформації про програму країни зі збагачення урану.