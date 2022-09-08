США запровадили санкції проти іранських компаній за допомогу Росії в закупівлі дронів

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської авіатранспортної компанії, яку звинуватили в координації військових польотів із транспортування до Росії безпілотників для використання у війні проти України.

Міністерство фінансів США оголосило про санкції 8 вересня, додавши, що воно також визначило три компанії, які брали участь у розробці та виробництві іранських безпілотників.

У міністерстві заявили, що Safiran Airport Services, яка базується в Тегерані, координувала рейси між Іраном і Росією, доставляючи безпілотники, персонал і відповідне обладнання.

Співробітники розвідки США раніше встановили, що Росія хоче придбати сотні іранських безпілотників для використання в Україні.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що Росія зіткнулася з технічними проблемами із безпілотниками іранського виробництва, які були придбані в Тегерані в серпні.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів із питань тероризму та фінансової розвідки, заявив, що Міністерство фінансів «віддане суворому дотриманню санкцій проти Росії та Ірану і притягненню до відповідальності Ірану і тих, хто підтримує агресивну війну Росії проти України».

Він сказав, що Росія робить «дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю».

Сполучені Штати без вагань будуть запроваджувати санкції проти виробників і постачальників, які сприяють Ірану та програмі безпілотників Корпусу вартових ісламської революції, додав він.

Санкції заморожують будь-які активи компаній і фізичних осіб у Сполучених Штатах.

Санкції були введені у той час, як непрямі переговори між Іраном і США не досягли значного прогресу в напрямку відновлення угоди 2015 року, що обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на звільнення від деяких санкцій.