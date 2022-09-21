Протести через смерть дівчини охопили більшість провінцій Ірану: оголосили загальнонаціональний марш

В Ірані розширилася географія акцій протесту, що розпочалися 16 вересня, передає іранська служба Радіо Свобода. Люди вийшли на вулиці після повідомлення влади про смерть дівчини, яка була затримана «поліцією моралі» Ісламської республіки за нібито неправильне носіння хіджабу. Перебуваючи під вартою, 22-річна Махса Аміні, яка тільки напередодні приїхала в Тегеран, впала в кому і через три дні померла у лікарні.

Із аналізу поширеного у соціальних мережах відео видно, що станом на 20 вересня протестні акції охопили щонайменше 16 із 31 іранських провінцій.

Зокрема, Перській службі «Голосу Америки» вдалося зібрати відео з акцій протесту з провінцій Альборз, Східний Азербайджан, Фарс, Гілян, Голестан, Хормозган, Ілам, Ісфахан, Керман, Керманшах, Курдистан, Мазендаран, Казвін, Хорасан-Резаві, Тегеран та Західний Азербайджан.

Учасники протестів виступають проти поліцейського насильства, а також вимагають заборонити затримувати жінок за їхній зовнішній вигляд.

Є загиблі і поранені

Підконтрольне владі Ірану інформагентство Tasnim повідомило, що троє людей уже загинули в ході протестів «за неясних обставин».

У Ширазі 20 вересня «увечері відбулися сутички з поліцією, в результаті яких один із помічників поліції був убитий, а четверо поліцейських отримали поранення», – повідомляє агенство IRNA.

За словами посадовця, якого цитує IRNA, 20 вересня в Ширазі було заарештовано 15 протестувальників.

Про смерть трьох людей повідомив і губернатор іранського Курдистану Ісмаїл Зарейкоша, передає іранська служба Радіо Свобода.

На відеозаписах видно, що деякі з учасників протестів зривали портрети верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та його попередника Рухолли Хомейні з муніципальної будівлі у місті Сарі на півночі країни.

Що сталося: версії рідних дівчини і влади

Протести почалися 16 вересня після того, як з'явилося офіційне підтвердження смерті 22-річної Махси Аміні, представниці курдської меншини з міста Сакез на північному заході країни.

Перед цим про смерть Аміні у лікарні повідомили її рідні.

Члени сім'ї дівчини розповіли, що Махси Аміні затримала «поліція моралі» Ісламської республіки, коли вона приїхала до Тегерана 13 вересня. За їхніми словами, співробітники поліції звинуватили Аміні в неправильному носінні хіджабу та відвезли її до поліцейської відділку. І там, перебуваючи під вартою разом з іншими жінками, Аміні нібито впала в кому, а потім померла у лікарні.

Родичі загиблої звинуватили поліцію Ірану у фізичному насильстві під час утримання під вартою. Влада заперечує жорстоке поводження з Аміні і стверджує, що вона померла через проблеми із серцем.

Інформресурс IranWire передає розповідь брата дівчини, який каже, що 13 вересня, коли вони разом із сестрою виходили з метро, її за «неправильне» носіння хіджабу затримала «поліція моралі».

Брату пообіцяли, що Махсу Аміні відпустять після «перевиховання», але той вирішив не залишати сестру, і вирушив за нею у поліцейський відділок. Там він побачив кілька десятків родичів дівчат, яких затримали з тим самим обґрунтуванням.

Люди почали стукати у двері відділку, але їх розігнали палицями. Пізніше з відділку почали вибігати жінки, вони кричали, що когось убили.

Виявилося, що йшлося про Аміні. Її доправили до лікарні із травмою голови.

Аміні померла у медзакладі. Лікарі, опитані виданням IranWire, припустили, що дівчина отримала перелом основи черепа, який міг стати результатом сильного удару по голові. Тоді біля тієї лікарні в Тегерані почали збиратися люди, вимагаючи пояснень від влади.

А на заході Ірану поліція за допомогою сльозогінного газу розігнала акцію протесту, яка відбулася після похорону Махси Аміні.

Які ще реакції?

Деякі політики і відомі люди Ірану після смерті дівчини закликали ліквідувати «поліцію моралі».

Президент Ірану Ебрагім Раїсі віддав розпорядження МВС провести розслідування та з'ясувати причину смерті Махси Аміні. За повідомленнями державних ЗМІ, у неділю він зателефонував до родини дівчини, щоб висловити співчуття.

21 вересня о 17:00 годині учасники протесту закликали усіх вийти на загальнонаціональний марш.