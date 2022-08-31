Іранські безпілотники на службі армії РФ: як це може вплинути на перебіг бойових дій?

- РФ отримала іранські безпілотники
Росія таки отримала іранські безпілотники. Це підтвердили у Білому домі. Чи здатні іранські дрони посилити позиції російських сил в Україні?
- Горбачов помер
Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Західні лідери згадують його внесок у закінчення холодної війни, а в Росії розмірковують про його роль у розпаді Радянського Союзу.
- Чи вистачить Україні газу?
Газпром повністю зупинив поставки газу Північним потоком - 1. Як результат - ціни на газ у Європі знову сягнули рекордної позначки.
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