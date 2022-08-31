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Економіка

Іранські безпілотники на службі армії РФ: як це може вплинути на перебіг бойових дій?

Росія таки  отримала  іранські безпілотники. На що вони здатні?
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Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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