Іранські безпілотники на службі армії РФ: як це може вплинути на перебіг бойових дій?

РФ отримала іранські безпілотники

Росія таки отримала іранські безпілотники. Це підтвердили у Білому домі. Чи здатні іранські дрони посилити позиції російських сил в Україні?

Горбачов помер

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Західні лідери згадують його внесок у закінчення холодної війни, а в Росії розмірковують про його роль у розпаді Радянського Союзу.

Чи вистачить Україні газу?

Газпром повністю зупинив поставки газу Північним потоком - 1. Як результат - ціни на газ у Європі знову сягнули рекордної позначки.

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