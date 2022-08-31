ЗСУ вдарили по 2 військовим складам, ППО та командним пунктам армії РФ – ОК «Південь»

ЗСУ завдали низку ударів по військовим складам, ППО та командним пунктам армії РФ. Про це повідомляє оперативне командування ОК «Південь».

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районам зосередження ворожої артилерії», – зазначають українські військові.

Окрім того, за даними ОК «Південь» ЗСУ вдалося закріпити вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

29 серпня в оперативному угрупованні військ «Каховка» повідомили, що на Херсонщині Збройні сили України відрізали окупаційну армію РФ від військового сполучення з Кримом.