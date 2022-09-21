Протести в Ірані через смерть дівчини після затримання поліцією моралі: кілька людей загинули

Четверо поліцейських отримали поранення, а «помічник поліції» помер від травм під час протестів в іранському Ширазі після того, як 22-річна жінка померла під вартою поліції моралі за порушення суворого дрескоду в Ірані. Про це повідомило державне агентство IRNA.

Губернатор регіону також підтвердив, що троє протестувальників загинули під час протестів там.

Смерть Махси Аміні, яку затримала поліція моралі Ірану за нібито неправильно пов’язану хустку, викликала протести та мітинги по всій країні.

Для багатьох іранців смерть Аміні є ще одним доказом жорсткого контролю інакомислення в Ісламській Республіці та все більш жорстокого поводження поліції моралі з молодими жінками.

Під час демонстрацій багато іранських жінок на знак протесту зняли хустки.

Четверо іранських поліцейських були поранені, а один «помічник поліції» помер від травм 20 вересня в південному місті Шираз після бурхливих протестів, повідомило 21 вересня офіційне інформаційне агентство IRNA.

«У вівторок увечері деякі люди зіткнулися з поліцейськими, і в результаті один із помічників поліції був убитий. У цьому інциденті четверо інших поліцейських отримали поранення в Ширазі», – заявило IRNA.

За словами посадовця, якого цитує IRNA, 20 вересня в Ширазі було заарештовано 15 протестувальників.

Крім Ширазу, мітинги пройшли вночі в столиці Тегерані та інших великих містах, в тому числі в Мешхеді на північному сході, Тебрізі на північному заході, Рашті на півночі та в Ісфахані в центрі.

Тим часом губернатор іранського Курдистану Ісмаїл Зарейкоша підтвердив, що три людини загинули за нез’ясованих обставин під час протестів у західній, передає іранська служба Радіо Свобода.

Зарейкоша заперечив відповідальність силових відомств за їхню смерть. Натомість він звинуватив у ній «ворогів Ірану».

Також правозахисна організація Hengaw, яка спостерігає за населеними курдами районами західного Ірану, 20 вересня оголосила про смерть Хаджар Аббасі – жінки, яка була важко поранена прямим вогнем сил безпеки в Махабаді 18 вересня.

21 вересня організація повідомила про загибель шістьох протестувальників у Курдистані.

Поліція моралі Ірану заарештувала Аміні 13 вересня в Тегерані, куди вона прибула зі свого рідного міста в західному курдському регіоні країни. Вона знепритомніла в поліцейській дільниці і померла через три дні в лікарні.

Поліція затримала її за надто вільно пов’язаний хіджаб. В Ірані жінки повинні носити хустку таким чином, щоб вона повністю закривала їхнє волосся в громадських місцях.

Поліцейські заперечують, що до Аміні погано ставилися, стверджуючи, що вона померла від серцевого нападу. Президент Ібрагім Раісі, який виступатиме на Генеральній асамблеї ООН 21 вересня, пообіцяв розслідування.

Батько Аміні сказав, що у неї не було проблем зі здоров’ям і вважає поліцію відповідальною за її смерть. За його словами, в арешті вона отримала забої ніг.

Згодом високопоставлений медичний чиновник в іншій провінції публічно заперечив офіційну інформацію про смерть Аміні на основі зображень її тіла.

Речник міністерства закордонних справ Насер Канані ввечері 20 вересня засудив, за його словами, зовнішні спроби втрутитись у справи Ірану.

«На жаль, деякі країни намагаються скористатися інцидентом, який розслідується, як можливістю досягти своїх політичних цілей і бажань проти уряду та народу Ірану», – сказав він.

Виконувачка обов’язків Верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф «висловила занепокоєння у зв’язку зі смертю під вартою Махси Аміні... і насильницькою реакцією сил безпеки на наступні протести», у заяві, опублікованій 20 вересня.