Міноборони відтермінувало на рік взяття жінок на військовий облік

Міністерство оборони України відтермінувало до 1 жовтня 2023 року взяття жінок на військовий облік.

«Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков», – йдеться у офіційному повідомленні відомства.

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, це було зроблено для того, аби Верховна Рада змогла зараз доопрацювати та ухвалити відповідні зміни до законодавства.

«За цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», – наголосила Ганна Маляр.

У Міноборони вже передали до профільного комітету Верховної Ради свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.

У липні Генеральний штаб заявив, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.