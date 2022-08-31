Міноборони передало до Верховної Ради пропозиції змін щодо військового обліку жінок – Маляр

Міністерство оборони розробило й передало до парламенту пропозиції змін до закону про військовий обов’язок щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 31 серпня.

Вона нагадала, що постановку жінок на військовий облік встановлює закон, відтак уряд та Генеральний штаб не можуть змінити процедуру самостійно. Натомість Міноборони та Генштаб виконають зміни, якщо Верховна Рада їх ухвалить.

«Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку», – зазначила Маляр.

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Водночас вона вказала на те, що в ЗСУ залишається потреба у фахівцях із фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

«Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую – йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік», – наголосила заступниця міністра.

Маляр нагадала, що з 2014 року жодна жінка не потрапила на фронт примусово.

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У липні Генеральний штаб заявив, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

З 1 жовтня цього року в Україні запрацює нова процедура взяття жінок на військовий облік. У соцмережах і ЗМІ поширилася інформація про те, що жінкам, які пройдуть процедуру, можуть заборонити виїжджати з України на період воєнного стану. Втім у Міноборони заявили, що обмежень на перетин кордону для жінок не планують.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.