«Переправляв призовників за кордон як польських студентів»: у Києві затримали викладача вишу

У Києві затримали доцента кафедри столичного вишу, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку через держкордон під приводом навчання у вузі. Про це повідомляє столична поліція та столична міська прокуратура.

«Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини», – зазначають правоохоронці.

Затриманому вже оголосили про підозру у «незаконному переправленні осіб через державний кордон». Йому може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі чоловік отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 208 000 гривень.

На момент затримання підозрюваний уже мав судимість та перебував на випробувальному терміні.

Поліція та прокуратура не називає прізвища та імені затриманого, однак, за даними видання «Українська правда», йдеться про про співробітника Київського національного університету культури і мистецтв.