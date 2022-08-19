Підприємці зможуть виїжджати за кордон у відрядження. В уряді назвали умови

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження.

Як повідомляє пресслужба уряду, дозвіл можна буде оформити на порталі «Дія».

Виїхати в робочу поїздку за кордон можна на строк до 7 днів. Послуга «єВідрядження» буде доступна фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які відповідають таким умовам:

подали податкову звітність;

відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на державне соціальне страхування;

середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч гривень;

внесли гарантований платіж 200 тисяч гривень на рахунок в Ощадбанку (ці кошти повертають після того, як людина з відрядження приїжджає до України);

кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу має бути не менше 10 осіб.

В разі порушення умов відрядження застава буде перерахована на потреби Міністерства оборони, підприємство не зможе оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані.

У Кабміні зауважують, що отримати дозвіл на виїзд одночасно зможуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб і при цьому не більше 10 людей із компанії одночасно.

«Проект «єВідрядження» дозволить швидко отримати дозвіл на перетин кордону й одночасно встановить необхідні запобіжники для повернення людини до України. Важливо, що в процесі його реалізації ми мінімізуємо суб’єктивні та корупційні фактори. Оформлення дозволу буде здійснюватися через «Дію», яка автоматично підтягне та перевірить необхідні дані. Очікуємо, що вже незабаром після схвалення Урядом «єВідрядження» запрацює, і ми отримаємо швидкий позитивний ефект від його роботи», – каже перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки України Юлія Свириденко.



Механізм «єВідрядження» буде доступним користувачам через портал «Дія» з 1 вересня.