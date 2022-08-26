Терехов звільнив харківського чиновника, який під час війни хизувався відпочинком у Ніцці

Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника, який під час війни хизувався відпочинком у французькому місті Ніцца.

«Це – урок для усіх. Для усіх! Хочу, щоб ви це розуміли. Таке буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки!», – повідомив в телеграмі мер Харкова.

За його словами, поведінка Колесника була «несумісною в умовах війни зі статусом людини, що перебуває на держслужбі».

«Ті фото, які він опублікував, вони обурливі. Вони обурили усіх харків'ян, усіх українців, тому що іде війна. І сьогодні говорити про те, як ти відпочиваєш, з якими пакетами стоїш і в яку машину сідаєш, це обурливо, це недостойно працівника мерії», – наголосив Терехов в ефірі національного телемарафону.

24 серпня у користувачі соцмереж почали поширювати фотографії харківського чиновника, який у Instagram опублікував світлини свого відпочинку разом з родиною у Ніцці.

У Державній прикордонній службі досі не відповіли, на яких підставах харківський посадовець виїхав за кордон.

Сам Колесник поки що не коментував ситуацію.

17 серпня «Українська правда» оприлюднила розслідування про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя під час повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях Верховної Ради.