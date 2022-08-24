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Російські війська посилили обстріли Харкова й області – голова ОВА

Наслідки обстрілу в Харкові, 19 серпня 2022 року

Російські військові посилили обстріли Харкова й області, заявив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов 24 серпня.

«Сьогодні в 31-у річницю Незалежності України спливає рівно пів року від початку повномасштабного російського військового вторгнення. Російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова й області», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів Харкова і області минулої доби поранені щонайменше чотири людини.

Зокрема, як повідомив Синєгубов, вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років із вибуховою травмою, а її 5-річна дочка через обстріл мала «такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів».

Харків і населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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