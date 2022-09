Засновник Pink Floyd Вотерс скасував свої концерти в Польщі на тлі критики його заяв про Україну

Засновник і колишній член рок-гурту Pink Floyd скасував свої концерти в Польщі на тлі критики через його заяви про війну Росії проти України, повідомляють місцеві медіа 24 вересня.

Представник стадіону «Таурон» у Кракові Лукаш Питко повідомив, що два концерти, які Вотерс планував у квітні, не відбудуться.

«Менеджер Роджера Вотерса вирішив скасувати (концерти – ред.)... не надавши будь-якої причини», – повідомив Питко журналістам.

Також сайт концертного туру Вотерса This Is Not a Drill більше не містить концертів у Кракові 21 і 22 квітня наступного року, які раніше були заплановані.

Наступного тижня міська рада Кракова планувала розглянути пропозицію оголосити Вотерса персоною нон-ґрата через «обурення» позицією музиканта щодо війни в Україні.

«(Дозволити – ред.) Роджеру Вотерсу, відкритому прихильнику Путіна, грати в Кракові… було б ганьбою для нашого міста. Хай грає в Москві», – заявив минулого тижня в своїх соцмережах член міської ради Лукаш Вантух.

На початку вересня Роджер Вотерс адресував дружині президента України Олені Зеленській відкритого листа, в якому звинувачував у російській агресії «крайніх націоналістів» в Україні, а також НАТО, яке нібито спровокувало Росію.

Зеленська відповіла на листа публічно, вказавши на те, що війну почала саме Росія і Вотерсу варто «просити миру в президента іншої країни».