Зеленська відповіла екслідеру Pink Floyd, який закликав «припинити громадянську війну на сході»

Дружина президента України Олена Зеленська відповіла на відкритого листа колишнього лідера рок-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса.

Днями він адресував їй повідомлення, в якому закликав до «припинення бійні» в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Вотер закликав зупинити «громадянську війну на сході» та визнати «автономію» Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР»).

У відповідь Зеленська вказала на те, що це Росія почала повномасштабну агресію проти України.

«Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби – завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни – війна закінчиться. Роджере Вотерсе, вам варто просити миру в президента іншої країни», – заявила перша леді.

У своєму зверненні, оприлюдненому 5 вересня, Вотерс розкритикував попередню заяву Зеленської, яка закликала до підтримки України, і порівняв надання зброї Україні із «додаванням пального у вогонь».

У серпні 2018 року Вотерс заявив, що окупований Севастополь «дуже важливий для Росії і росіян», і Росія нібито «має права на це» місто згідно із «безліччю договорів і паперів». Він також назвав Революцію гідності «зміною влади в Україні, спланованою Вашингтоном».