Барбра Стрейзанд долучилася до амбасадорів платформи UNITED24

Акторка та співачка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою платформи для збору коштів UNITED24 – про це Радіо Свобода повідомила пресслужба проєкту.

Стрейзанд зосередить зусилля на напрямку медичної допомоги.

Дідусь і бабуся Стрейзанд по батьківській лінії емігрували до Сполучених Штатів із Галичини.

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«Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку», – цитує UNITED24 слова співачки під час відеорозмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський, своєю чергою, припустив, що світ може «втомлюватися щодня думати про Україну», проте західні спільноти продовжують її підтримувати.

«Для нас дуже важливо, щоб такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24», – заявив він.

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За повідомленням, першим проєктом, який підтримає Стрейзанд, стане 24 000 Friends of Ukraine («24 тисячі друзів України»).

«Його мета – залучити 24 000 підписників на щомісячний внесок 24 доларів, який спрямовується на медичну допомогу. Регулярне надходження пожертв дозволяє постійно підтримувати українських медиків, які вже майже сім місяців героїчно рятують життя постраждалих від війни. Кожен, хто підпишеться на щомісячний донат, отримає електронний лист-подяку з підписом Президента України Володимира Зеленського», – повідомляє пресслужба.

UNITED24 – це платформа для збору коштів на гуманітарну підтримку України, запущена в травні 2022 року. Отримана через платформу фінансова допомога розподіляється за трьома напрямками: оборона та розмінування; гуманітарна й медична допомога; відбудова України.