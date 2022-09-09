За давніми рецептами: як волонтери для оборонців України цілющі мазі роблять

ЛЬВІВ ‒ Волонтери Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляють мазі, пасти, інші лікарські засоби за давніми прописами для воїнів Збройних сил України. Сировину, а це кімнатні рослини, приносять мешканці і вирощують та доглядають волонтери Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Долучились до цієї допомоги й українці з Канарських островів, де росте відоме алое вера.

Коли Ярина Муравель, яка живе в Іспанії, дізналася, що українські волонтери виготовляють мазі, гелі, пасти для воїнів на основі алое ‒ рослини, що містить ацеманнан, відомий багатьма лікувальними властивостями, зокрема протизапальною і антибактеріальною дією ‒ вона обрізала листя алое вера (аloe vera) у своєму садку. А ще разом із своїм чоловіком організувала можливість купувати консервований гель алое вера. Гроші на купівлю гелю збирає українська громада.

Маємо мету ‒ щомісяця відправляти 52 літри гелю алое вера

«У нас невеликий сад. Ми посадили алое вера, яке не потребує догляду, воно собі росло кілька років. Я запропонувала, що можемо відправити листя в Україну. Бо довідалась, що львівський професор виготовляє для бійців мазь.

Консервований гель коштує 25 євро за літр. Спершу відправили у Львів свіжі листя і 11 літрових банок консервованого гелю. Відправляли через людей, які їхали через Польщу. Потім відіслали наступну партію. А ось зараз вперше поїхала у Львів велика партія ‒ 52 літри разом із машиною швидкої допомоги, яку купила українська діаспора Іспанії. Маємо мету ‒ щомісяця відправляти 52 літри гелю алое вера. На жаль все не так просто з донатами, люди втомилися і роботи в українців немає на острові», ‒ каже Ярина Муравель.

Фармацевт, викладач Львівського медуніверситету і волонтер Роман Лисюк розфасовує по невеликих баночках гель алое вера, бо так воїнам ним зручніше користуватись. Лікарський засіб відправляють воїнам і цивільним, які постраждали внаслідок обстрілів, і перебувають у лікарнях з опіками. Засіб є дуже помічним при загоюванні ран після опіків, для зняття усіх форм запалень шкіри.

Ефект при загоюванні дуже добрий

«Гель роблять на основі алое вера, яке вирощують на органічно сертифікованій фермі на Канарських островах, територія Іспанія. Ми розфасовуємо і передаємо по військових формуваннях, по всьому фронту України. Передавали цей гель і в Кременчук, коли у місцевому шпиталі лежали пацієнти з опіками. Ефект при загоюванні дуже добрий», ‒ каже Роман Лисюк, кандидат фармацевтичних наук Львівського медуніверситету.

Однак у Львівському медуніверситеті і самі збирають і вирощують кімнатні рослини ‒ алое, каланхое і золотий вус. Багато вазонів приносять львів'яни та жителі області. Свій вазоновий сад львів’яни назвали садом перемоги.

Алое, каланхое (з новокаїном) і золотий вус є головною сировиною для виготовлення мазей.

Мазі чи пасти на основі каланхое мають місцеву протизапальну дію, сприяють очищенню ран, стимулюють їх загоєння.

Гель алое забезпечує зволожувальну, протизапальну дію, антибактеріальну.

Золотий вус виявляє протизапальну, антибактеріальну, протиалергічну, регенеруючу і ранозагоювальну активність.

Виготовлені з цих рослин мазі бійці використовують для щоденного догляду за шкірою, при проблемах, викликаних довгим перебуванням в польових умовах, у блінджах та окопах.

Передаємо на промислову переробку у Луцьк

«Ми доглядаємо за рослинами, поливаємо дистильованою водою. Коли товарний взірець готовий до відправки, обриваємо листя і передаємо на промислову переробку у Луцьк, щоб із них отримати готовий лікарський засіб. Стараємось щонайменше 20% біомаси вазона залишати для репродукції і, за загальним принципом, обриваємо листки найкращі і об’ємні. У них високий вміст біологічно активних речовин і ми отримуємо відповідну фармакологічну активність», ‒ розповів Роман Лисюк.

Волонтери-хіміки з Луцька працюють щодня

Волонтери-хіміки Волинського національного університету, а це п’ятеро викладачів і лаборантів, зі свіжої сировини виготовляють мазі, пасти, льодяники. Скільки тисяч баночок із лікувальними засобами відправили за час від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не рахували. Але це тисячі.

У перші місяці працювали без вихідних, бо постійно отримували замовлення від воїнів. Особливо, була і є потреба у засобах для лікування дерматологічних захворювань, від попрілості і підвищеної пітливості.

Є каталог продукції, яку виготовляють волонтери-хіміки Волинського національного університету. А це мазь каланхое, календули, з прополісу, зі стрептоцидом, з живокосту, алое, цинкова.

Загалом луцькі волонтери у лабораторному корпусі на факультеті хімії виготовляють 49 видів мазей, паст, льодяників, ароматичних подушечок на замовлення воїнів. Бо запах лаванди, ромашки, інших трав, які дають в ароматичні подушечки, десь у місці перебування воїнів додають їм трішки настрою. Волонтери використовують давні і забуті фармацевтичні прописи лікарських засобів.

Сировину, а це лікарські рослини, їм надсилають з усієї України. Трави, якщо не придбані в аптеці, перевіряють на токсичність, відсутність важких елементів, забрудненість і стараються отримати сертифікат якості. Викладачка Волинського національного університету, волонтерка Катерина Сметаніна розповіла Радіо Свобода, що з лікарських рослин виготовляють спиртові та олійні витяжки.

Процес виготовлення мазі, до якої додають трави, триває до двох години. Для порівняння, хімічна мазь робиться за 30 хвилин.

У середньому вдень віддаємо 5-8 коробок

«Я співпрацюю з дипломованими фітотерапевтами, звертаюсь фармакогностів. Тобто, послухала одного, прочитала інформацію, поспілкувалась і вийшов пропис мазі, пасти. До кінця травня ми взагалі не вели облік, не встигали просто, бо так мали багато роботи. Від нас стали вимагати звітність. У середньому вдень віддаємо 5-8 коробок. Одна коробка ‒ це 40 банок.

Ми виготовляємо загоювальну мазь, в яку входить 5 трав. Цей пропис мені дали монашки. І це унікальний пропис.

Чиста мазь на олії обліпихи, стандартизована олія, мазі з прополісу, на гелі алое, який я сама роблю. Хлопці на фронті не мають часу бавитись мазями, їм треба скоренько змастити і забути. Роман Лисюк розробив мазь на чистотілі, протигрибкову, яку я виготовляю. Дві мазі ‒ проти попрілості і протигрибкові, дуже ходові», ‒ каже Катерина Сметаніна.

Останнє замовлення волонтерів це було 900 баночок паст для воїнів. Троє волонтерок, Катерина Сметаніна і дві лаборантки, виготовляли замовлення протягом двох тижнів.

Катерина Сметаніна отримує багато добрих відгуків від воїнів про лікарські засоби. Вона спостерігала, як проходить загоєння опікових ран у пацієнтів Кременчуцької лікарні, куди відіслали гелі алое.

Люди самі мене знаходять і просять мазі

«Людей виписали з пересадкою шкіри. На гелі алое пішло повне загоєння. Це дуже тішить. Люди самі мене знаходять і просять мазі», ‒ зауважила Катерина Сметаніна.

Волонтери потребують рослин алое, каланхое, золотого вуса, маленьких баночок, олії різних видів, фінансової допомоги для закупівлі хімічних складових і основ для мазей. Оскільки йде похолодання, то виготовлятимуть и більше льодяників від горла, кашлю, мазей і паст від обмороження.